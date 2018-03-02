2 марта, Mossovetinfo.ru - Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУМВД по Москве проводит тендер по закупке немецких овчарок. Заявка размещена на портале госзакупок, - сообщает РИА Новости.Согласно новой заявке, в течение пяти месяцев нужно поставить 45 собак, возраст — от шести до 18 месяцев. Собаки должны «обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательными и легко поддающимися дрессировке».

Максимальная стоимость контракта составляет 2,25 миллиона рублей.