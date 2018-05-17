17 мая. Mossovetinfo.ru – Необычно яркий и крупный полумесяц увидят москвичи после захода Солнца 17 и 18 мая, сообщается на официальном сайте Московского планетария.



Это связано с тем, что в ночь на 18 мая Луна проходит точку перигея - точку орбиты Луны, которая ближе всего к Земле. В такие периоды Луна выглядит на 5% крупнее, чем обычно и на 11% ярче.