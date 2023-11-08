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Другое     30.11.2023 08:51

Несгоревшие элементы «Прогресс МС-23» затоплены в Тихом океане - Роскосмос

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Теги:  Прогресс МС-23  Роскосмос  МКС 

30 ноября — Mossovetinfo.ru — Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической станции более полугода, был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился, - сообщает Роскосмос.

"По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Корабль «Прогресс МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 мая 2023 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и доставил на МКС 2,5 т грузов.

19 февраля 2023 года грузовой корабль «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты. «На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожа на ту, что произошла с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» в середине декабря 2022 года», — сообщалось со ссылкой на Роскосмос.

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Теги: 
Прогресс МС-23  Роскосмос  МКС 

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