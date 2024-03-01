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Другое     29.03.2024 07:36

Нейросети "Яндекс браузера" выявили более 400 тыс. мошеннических сайтов

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Теги:  Яндекс браузер  фишинг  мошенники  нейросети  безопасность 

29 марта — Mossovetinfo.ru —— "Яндекс браузер" запустил возможность проверки безопасности сайтов при помощи нейросетей, встроенные в браузер нейросети проверяют сайт и, если он похож на фишинговый, появляется предупреждение пользователей, что на него лучше не заходить, говорится в сообщении сервиса. С начала тестирования нейросетей "Яндекс браузер" выявил более 400 тыс. мошеннических сайтов.

"Нейросети в "Яндекс браузере" теперь в режиме реального времени проверяют безопасность сайтов и помогают защитить пользователей от интернет-мошенников, которые пытаются украсть их данные через фишинговые сайты. Мгновенная проверка сайтов помогает отследить мошеннические ресурсы, даже если их создали только что и на них еще никто не заходил", - отмечается в сообщении.

В январе 2024 года пресс-службе компании сообщала, что "Яндекс Браузер" предотвратил более 110 миллионов переходов на мошеннические сайты в 2023 году.

"В 2023 году "Яндекс" дообучил алгоритмы распознавания мошеннических и фишинговых сайтов, в результате чего "Браузер" научился точнее определять такие сайты и предотвратил более 110 миллионов переходов на них", — сообщала компания.

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Теги: 
Яндекс браузер  фишинг  мошенники  нейросети  безопасность 

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