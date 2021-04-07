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Другое     07.04.2021 11:54

Новые центры выдачи FAN ID на чемпионат Европы открылись в Москве и Санкт-Петербурге

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Теги:  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  футбол  болельщики  FAN ID 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве и Санкт-Петербурге открылись дополнительные центры выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в России, сообщается на официальном сайте Минцифры.

Матчи Евро-2021, которые пройдут в России, примет Санкт-Петербург. FAN ID является обязательным документом для всех зрителей для посещения матчей. Паспорт болельщика необходимо получить всем зрителям, которые приобрели билеты на матчи.

FAN ID оформляется бесплатно и однократно и будет действовать на все матчи, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Новые центры выдачи FAN ID расположены в ТД «Пассаж» и ТЦ «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге, а также в московских Лужниках. Все центры работают с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.

Чемпиона Европы по футболу в 2021 году пройдет на 12 стадионах в 12 европейских городах. Первоначально чемпионат должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. В России матчи Евро примет Санкт-Петербург.

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Карта места

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Теги: 
чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  футбол  болельщики  FAN ID 

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