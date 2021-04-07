Новые центры выдачи FAN ID на чемпионат Европы открылись в Москве и Санкт-Петербурге

7 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве и Санкт-Петербурге открылись дополнительные центры выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в России, сообщается на официальном сайте Минцифры.



Матчи Евро-2021, которые пройдут в России, примет Санкт-Петербург. FAN ID является обязательным документом для всех зрителей для посещения матчей. Паспорт болельщика необходимо получить всем зрителям, которые приобрели билеты на матчи.



FAN ID оформляется бесплатно и однократно и будет действовать на все матчи, которые пройдут в Санкт-Петербурге.



Новые центры выдачи FAN ID расположены в ТД «Пассаж» и ТЦ «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге, а также в московских Лужниках. Все центры работают с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.



Чемпиона Европы по футболу в 2021 году пройдет на 12 стадионах в 12 европейских городах. Первоначально чемпионат должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. В России матчи Евро примет Санкт-Петербург.