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Другое     08.12.2022 17:24

Обмен гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер произошел в аэропорту Абу-Даби - МИД

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Теги:  Россия  США  граждане  обмен  Бут  Грайнер 

8 декабря, Mossovetinfo.ru - 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно, сообщило Министерство иностранных дел России в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению В.А.Бута.

Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника.

В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А.Бута на Б.Грайнер.

Российский гражданин возвращен на Родину", - также говорится в сообщении.

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Теги: 
Россия  США  граждане  обмен  Бут  Грайнер 

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