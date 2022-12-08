Обмен гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер произошел в аэропорту Абу-Даби - МИД

8 декабря, Mossovetinfo.ru - 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации соответственно, сообщило Министерство иностранных дел России в своих официальных аккаунтах в соцсетях.



"В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению В.А.Бута.



Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника.



В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А.Бута на Б.Грайнер.



Российский гражданин возвращен на Родину", - также говорится в сообщении.