Обострился спор о судьбе замороженных средств от продажи Абрамовичем «Челси»

9 марта — Mossovetinfo.ru — Юристы Абрамовича заявили что правительство Великобритании не обладает необходимой правовой базой для конфискации средств бизнесмена Романа Абрамовича, полученных им от продажи английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты The Times.



Адвокаты бизнесмена назвали незаконной позицию Лондона и подчеркнули, что средства, которые на данный момент заморожены, остаются собственностью компании Fordstam Limited, полностью принадлежащей господину Абрамовичу, - говорится в письме юристов, которое приводит газета.



Британские власти намерены подать в суд на Абрамовича, если тот к 17 марта не переведет деньги от продажи «Челси» на Украину, - заявил ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.



25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. При продаже «Челси» Абрамович указывал, что направит в специальный благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине «все чистые доходы» от продажи «Челси».



Британские власти считают, что деньги должны пойти исключительно Украине. Абрамович настаивает на том, чтобы средства от продажи клуба достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от действий в ходе конфликта.



В начале 2023 года Фонд распределения денег от продажи «Челси» сообщил, что передать деньги в Россию или Белоруссию нельзя из-за санкций, поскольку правительство поставило условием «географические границы Украины».



В начале марта 2022 года банковский счет «Челси» был временно заблокирован Barclays после того, как правительство Великобритании наложило санкции на владельца Романа Абрамовича.