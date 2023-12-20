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Другое     25.01.2024 10:45

Общая численность популяции диких больших панд в Китае составляет порядка 1 900 особей

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Теги:  панда  КНР  Китай  численность  Московский зоопарк  Катюша 

25 января — Mossovetinfo.ru — В Китае общая численность популяции больших панд, обитающих в условиях дикой природы, составляет порядка 1 900 особей, что на 800 особей больше показателя, зарегистрированного в 80-е годы прошлого столетия, сообщает в четверг Синьхуа со ссылкой на информацию Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.

В 2023 году в Московском зоопарке произошло «весьма редкое и необычное… очень доброе событие», - рождение малышки-панды, сообщил в начале декабря в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
панда, Катюша, Московский зоопарк
«Будущие родители – молодые панды Жуи и Диндин – приехали в Московский зоопарк в апреле 2019 г. Специально для них был модернизирован и переоборудован отдельный павильон. А наши специалисты прошли стажировку в заповеднике больших панд в Чэнду, чтобы быть полностью подготовленными к работе с ними», - сообщил Собянин.

А 3-го января 2024 года мэр сообщил, что «малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на «Активном гражданине» приняли участие более 380 тыс. человек».
панда, Катюша, Московский зоопарк
Фото: блог С.С.Собянина

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Теги: 
панда  КНР  Китай  численность  Московский зоопарк  Катюша 

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