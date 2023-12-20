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25.01.2024, 10:45
Общая численность популяции диких больших панд в Китае составляет порядка 1 900 особей
25 января — Mossovetinfo.ru — В Китае общая численность популяции больших панд, обитающих в условиях дикой природы, с...
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22.01.2024, 23:27
Польша отказалась от иска к РФ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
22 января — Mossovetinfo.ru — Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам че...
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20.12.2023, 08:48
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию "Борьба с гер...