25 января — Mossovetinfo.ru — В Китае общая численность популяции больших панд, обитающих в условиях дикой природы, составляет порядка 1 900 особей, что на 800 особей больше показателя, зарегистрированного в 80-е годы прошлого столетия, сообщает в четверг Синьхуа со ссылкой на информацию Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР.В 2023 году в Московском зоопарке произошло «весьма редкое и необычное… очень доброе событие», - рождение малышки-панды, сообщил в начале декабря в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.«Будущие родители – молодые панды Жуи и Диндин – приехали в Московский зоопарк в апреле 2019 г. Специально для них был модернизирован и переоборудован отдельный павильон. А наши специалисты прошли стажировку в заповеднике больших панд в Чэнду, чтобы быть полностью подготовленными к работе с ними», - сообщил Собянин.А 3-го января 2024 года мэр сообщил, что «малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на «Активном гражданине» приняли участие более 380 тыс. человек».Фото: блог С.С.Собянина