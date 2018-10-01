1 октября. Mossovetinfo.ru – Главный тренер сборной России по по футболу вызвал для подготовки к матчам Лиги Наций против Швеции и Турции 25 игроков, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).



Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).



Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако2 Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).



Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).



В Лиге Наций сборная России 11 октября в Калининграде сыграет со сборной Швеции, а 14 октября в Сочи со сборной Турции.



Ранее в понедельник вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу.