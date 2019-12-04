4 декабря. Mossovetinfo.ru – Один из лидеров фанатов «Спартака» Валерий Бевза оштрафован на 5 тысяч рублей и получил запрет на посещение матчей сроком на полтора года, сообщает telegram-канал «Ложа прессы».



Бевза был оштрафован за нарушение правил поведения во время проведения спортивного соревнования. Протокол об административном правонарушении был составлен после матча «Зенит» - «Спартак», который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря.



По данным издания «Фонтанка.ру», 3 декабря Бевза был вызван на Петровку, 38, куда он прибыл в сопровождении адвоката. Там он был ознакомлен с постановлением следователя об обязательной явке в качестве свидетеля по уголовному делу о драке между фанатами «Зенита» и ЦСКА, которая произошла в 2018 году в Санкт-Петербурге на канале Грибоедова. Сам Бевза утверждает, что ничего не знает о драке, так как в тот день находился на выездном матче «Спартака».



Утром 4 декабря Бевза прибыл в Следственное управление УМВД по Центральному району, где был допрошен по делу о драке. Однако после окончания допроса Бевза был задержан нарядом Петроградского отдела МВД и доставлен к мировому судье, который и определил ему наказание в виде штрафа и запрета на посещение матчей.