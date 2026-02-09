Около 3 тыс. интернет-площадок с запрещенными БАД заблокировал Роспотребнадзор

14 февраля — Mossovetinfo.ru — Около 3 тыс. интернет-площадок, – объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, с запрещенными БАД, заблокировал Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба ведомства. Мероприятия проводятся во взаимодействии с Роскомнадзором и направлены на снижение рисков для здоровья населения и на соблюдение требований законодательства.



«В частности, среди таких ресурсов – объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации, содержащую запрещенные компоненты: таблетки для похудения, препараты для щитовидной железы, лимфодренажный напиток. Также в этом списке встречались капсулы для сна и средства против стресса с гамма-аминомасляной кислотой, которая относится к фармацевтическим субстанциям и запрещена в составах БАД. Кроме того, в каталогах выявлена продукция с мелатонином животного происхождения, запрещенным в составе БАД, а также с витамином D3 в суточной дозе 125 мкг (5000 МЕ), что превышает допустимый предел для БАД к пище – 15 мкг (600 МЕ)», – говорится в сообщении.



Специалисты службы продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России.



Основанием для решений о блокировке является приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года №768. В нем перечислены сведения в интернет-публикациях, которые могут служить основанием для принятия решений о внесении доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

