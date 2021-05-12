Около половины переболевших COVID-19 испытывали нарушения работы мозга

12 мая. Mossovetinfo.ru — Примерно у половины людей, переболевших коронавирусом, отмечены нарушения работы мозга, результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.



Исследование охватило истории болезни 3,5 тысячи пациентов из 13 стран, переболевших коронавирусом. Исследование показало, что коронавирус поражает не только клетки легких, но также проникает в другие ткани тела: слизистую оболочку носа, пищевод, сосуды, сердце.



Данная способность вируса объясняет, почему заразившиеся коронавирусом страдают не только пневмонией, но также испытывают нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем, теряют обоняние, а также сталкиваются с нарушениями работы мозга.



Среди нарушений работы мозга чаще всего отмечается энцефалопатия, а реже всего (0,1-0,2%) менингит и миелопатия. Также отмечались горячка, ухудшение памяти, снижение умственных способностей, временные потери сознания и инсульты разной степени тяжести.



Ученые отметили, что нарушения работы мозга значительно повышали риск смерти пациентов, зараженных коронавирусом, и подчеркнули, что эту особенность COVID-19 необходимо учитывать при наблюдении за состоянием больных, а также при определении приоритетов вакцинации.