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Другое     14.01.2021 16:35

ОКР предложил спортсменам использовать «Катюшу» вместо гимна РФ

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Теги:  ОКР  спорт  гимн России 

14 января. Mossovetinfo.ru – Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила в ближайшие 2 года использовать песню «Катюша» для сопровождения российских спортсменов на международных соревнованиях вместо гимна РФ.

Об этом журналистам сообщила председатель комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Совья Великая.

С предложением использовать «Катюшу» вместо гимна комиссия спортсменов обратилась в исполком ОКР.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) своим вердиктом по спору России и Всемирного антидопингового агентства (WADA) постановил, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года смогут выступать на крупных соревнованиях только под нейтральным флагом. Кроме того, на соревнованиях запрещается исполнять гимн России.

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Теги: 
ОКР  спорт  гимн России 

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