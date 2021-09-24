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Другое     24.09.2021 17:13

Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

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Теги:  Олег Знарок  хоккей  сборная России по хоккею 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею, сообщил журналистам президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Контракт со Знарком заключен на один год, таким образом он будет руководить сборной России на зимней олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года и на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в мае 2022 года в Финляндии.

Валерий Брагин, который ранее возглавлял сборную России, войдет в тренерский штаб сборной в качестве консультанта.

Олег Знарок уже возглавлял сборную России по хоккею в 2014 – 2018 годах. Под его руководством сборная стала победителем Олимпиады - 2018, чемпионата мира - 2014, серебро чемпионата мира - 2015 и две бронзовые медали на чемпионатах мира 2016, 2017 годов.

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Теги: 
Олег Знарок  хоккей  сборная России по хоккею 

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