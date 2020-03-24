24 марта. Mossovetinfo.ru – Международный олимпийский комитет принял решение перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Данное решение было принято в ходе телефонных переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МОК Томасом Бахом.
При этом было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а сами игры сохранят название «Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020».
Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 353 тысяч человек, 15 тысяч из них скончались.
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