24 марта. Mossovetinfo.ru – Международный олимпийский комитет принял решение перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.



Данное решение было принято в ходе телефонных переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МОК Томасом Бахом.



При этом было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а сами игры сохранят название «Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020».



Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 353 тысяч человек, 15 тысяч из них скончались.