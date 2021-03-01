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Другое     01.03.2021 18:59

ОНФ предложил отменить техосмотр для водителей, но с одним условием

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Теги:  ОНФ  техосмотр  ОСАГО 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Общероссийский народный фронт предложил пересмотреть подход к оформлению техосмотра и отменить его для водителей, оформивших полис ОСАГО, сообщает портал «Автоновости дня».

По мнению ОНФ, прохождение техосмотра должно стать добровольным. В случае, если водитель откажется его проходить, страховщики могут выставить ему повышенный тариф ОСАГО. В тоже время, если автомобиль находится в исправном техническом состоянии, водитель может пройти техосмотр и получить более дешевую страховку.

Такая схема, по мнению авторов идеи, позволит переложить риски ДТП по причине неисправности автомобиля на страховые компании, которые, в свою очередь, смогут сами определять различный тариф страхования для машин в разном техническом состоянии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что новые правила техосмотра, которые должны были вступить в силу с 1 марта, вступят в силу с 1 октября.

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Теги: 
ОНФ  техосмотр  ОСАГО 

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