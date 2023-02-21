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Другое
08.03.2023, 09:03
Организаторы энергофорума в Хьюстоне отозвали аккредитацию у дипломатов РФ - генконсул
8 марта, Mossovetinfo.ru - Организаторы международной энергетической конференции в Хьюстоне CERAweek в последний момент отозвали аккредитацию у российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на генер...
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Другое
28.02.2023, 07:45
Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей мира
28 февраля, Mossovetinfo.ru - Американский предприниматель Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира, сообщает издание Bloomberg. В публикации отмечается, что Генеральный дирек...
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Другое
21.02.2023, 09:27
«Прогресс МС-21» вероятно подвергся внешнему воздействию - Роскосмос
21 февраля, Mossovetinfo.ru - «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», вероятно подвергся внешнему воздействию, сообщает Роскосмос. «По предварительным данным Ракетно-космической корпорации «Э...