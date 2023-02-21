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Другое     08.03.2023 09:03

Организаторы энергофорума в Хьюстоне отозвали аккредитацию у дипломатов РФ - генконсул

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Теги:  Россия  США  форум  визы  аккредитация 

8 марта, Mossovetinfo.ru - Организаторы международной энергетической конференции в Хьюстоне CERAweek в последний момент отозвали аккредитацию у российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Техасе Александра Захарова.

"Приглашение было получено, мы зарегистрировались, но буквально в воскресенье вечером (5 марта - прим. ТАСС) аккредитацию у нас отозвали" - сообщил Захаров.

"Возникает вопрос, как без участия России - страны большой нефтяной мировой "тройки" можно что-то анализировать?" - сказал генконсул.

Генеральное консульство России принимает участие в форуме с момента своего открытия в 2003-2004 году. "Всегда с большим успехом при полном зале проходили выступления руководителей компаний "Роснефть", "Новатэк", "Лукойл", - отметил Захаров.

Также Захаров сообщил, что подвижек с выдачей виз сотрудникам генконсульства РФ в Хьюстоне нет. "Американская сторона продолжает проводить свою линию о максимальном сроке пребывания для большинства сотрудников, ограниченном тремя годами. По истечении этих трех лет продления практически нет", - пояснил он.

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Теги: 
Россия  США  форум  визы  аккредитация 

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