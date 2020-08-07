7 августа. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет Евро-2020 получил разрешение Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на организацию и проведение в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов 2022 года, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
Финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса все сроки были сдвинуты на один год. В связи с этим финал ЛЧ 2021 года примет Стамбул, который должен был принять финальный матч в текущем году.
Чемпионат Европы по футболу 2020 года, который должен был пройти на 12 стадионах в 12 городах, также был перенесен на 2021 год. В России матче Евро-2020 также примет Санкт-Петербург.
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