Другие материалы
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Другое
19.04.2018, 19:39
Парк неба откроется в Московском планетарии 1 мая
19 апреля. Mossovetinfo.ru - Парк неба откроется в Московском планетарии 1 мая. Об этом сообщили в планетарии. Музей под открытым небом и обсерватория будут работать для гостей ежедневно, кроме вто...
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Другое
18.04.2018, 11:21
Производство алмазов откроют в технопарке на западе Москвы
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Высокотехнологичное производство алмазов откроют в технопарке на западе Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует инвестици...
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Другое
15.04.2018, 19:13
Двух мужчин спасли из водоемов в разных районах Москвы
15 апреля. Mossovetinfo.ru - Спасатели вытащили в субботу двух человек в водоемах в разных районах Москвы. Об этом сообщает «МК». Первый случай произошел в пруду на улице Суздальской, здесь пасли...