19 апреля. Mossovetinfo.ru - Парк неба откроется в Московском планетарии 1 мая. Об этом сообщили в планетарии. Музей под открытым небом и обсерватория будут работать для гостей ежедневно, кроме вторников.



В Большой обсерватории в Парке неба установлен самый большой в Москве телескоп, предназначенный для массовых наблюдений. В ясную погоду днем здесь проводятся наблюдения Солнца, а по вечерам во время специальных мероприятий – планеты, туманности и Луну.



Посетить Парк неба можно с мая по сентябрь.