4 октября. Mossovetinfo.ru – Осенью 2020 года на Международную космическую станцию отправится транспортный пилотируемый корабль «Союз», полностью укомплектованный российскими космонавтами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.



Это будет первый полет полностью российского экипажа к МКС. Крикалев сообщил, что в следующем году «Роскосмос» планирует переходить на пуски кораблей с тремя российскими космонавтами. При этом прежде будет произведен один пуск корабля, в которому будет два космонавта.



Последний полет к орбитальной станции корабля, экипаж которого состоял из россиян, произошел в 2000 году, когда на станцию «Мир» отправился экипаж Сергея Залетина и Александра Калери. Это был последний полет к станции, в марте 2001 года станция была затоплена в Тихом океане.