Первый запуск SpaceX с экипажем 27 мая в 23:33 по московскому времени

27 мая. Mossovetinfo.ru - 27 мая в 23:33 по московскому времени подготовлен первый запуск SpaceX с экипажем. Многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и доставить на Международную космическую станцию двоих астронавтов НАСА, Дуга Хёрли и Боба Бенкена.



Освещение запуска SpaceX Demo-2 НАСА на Международную космическую станцию проводится в прямом эфире на сайте НАСА.

Президент США Дональд Трамп прибыл во Флориду где будет наблюдать исторический пксу на космодроме. Это первый полет американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) за 9 лет и первый пилотируемый полет на кораблях SpaceX, Илона Маска.



Как сообщает НАСА, космический корабль SpaceX Crew Dragon запустит ракету SpaceX Falcon 9 из исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде НАСА и должен будет пристыковаться к космической станции в 11:39 утра в четверг, 28 мая.



Это будет последний испытательный полет SpaceX по программе коммерческого экипажа НАСА, который предоставит критически важные данные о производительности ракеты Falcon 9, космического корабля Crew Dragon и наземных систем, а также об операциях на орбите, стыковке и посадке.



На прикрепленном фото ( NASA) Экипаж NASA SpaceX