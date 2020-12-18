18 декабря. Mossovetinfo.ru - В России сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда (GAS) в отношении российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, сожалеем, в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно», - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.
В то же время пресс-секретарь российского президента отметил, что самое главное — это то, что российские спортсмены по-прежнему будут выступать на международных соревнованиях. Это позволит им сохранить и международную квалификацию, и спортивную форму.
В четверг, 17 декабря, GAS вынес вердикт по спору Всемирного антидопингового агентства с Россией. GAS лишил российских спортсменов права выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. В тоже время GAS смягчил санкции, которые ранее на российских спортсменов наложило WADA.
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