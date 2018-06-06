6 июня. Mossovetinfo.ru – Плавучий дом для водоплавающих птиц появился в парке «Зарядье». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Дом установили на понтоне. В нем птицы могут спрятаться от непогоды или отдохнуть и обсохнуть в окружении зарослей камышей, осоки и плакучей ивы.



Его можно увидеть, прогуливаясь по перекинутым через водоемы пешеходным мосткам.