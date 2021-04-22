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Другое     22.04.2021 15:49

Подержанные автомобили в начале 2021 года подорожали в России больше, чем новые

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Теги:  автомобили  цены  рост цен 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — В Iквартаое 2021 года подержанные автомобили подорожали в России больше, чем новые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру».

По данным аналитиков, подержанные автомобили за первые три месяца 2021 года подорожали на 5,2%. За этот же период рост цен на новые авто составил 3,8%.

Наибольший рост стоимости на вторичном авторынке продемонстрировали Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. В тоже время российские ВАЗ 2107 и Lada Kalina подорожали в меньшей степени.

Опережающий рост цен на подержанные автомобили по сравнению с новыми эксперты объясняют тем, что с одной стороны из-за сокращения доходов люди не спешат менять автомобили на новые, а с другой стороны из-за пандемии и сокращения производства на рынке новых машин наблюдается дефицит.

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Теги: 
автомобили  цены  рост цен 

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