9 июня. Mossovetinfo.ru – Полуфинальный матч Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, советующее решение было принято 9 июня на заседании Исполкома РФС.
Дата и время проведения матча будут определены позднее. Гостевая квота будет отменена, на матч смогут попасть только болельщики «Зенита» в количестве не более 10% от вместимости стадиона.
Ранее сообщалось, что в матчах Кубка командам разрешат проводить по пять замен - по три в течение матча и по две в перерыве.
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