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Другое     09.06.2020 14:19

Полуфинал Кубка России «Зенит» - «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге

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Теги:  футбол  РФС  Кубок России по футболу 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Полуфинальный матч Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, советующее решение было принято 9 июня на заседании Исполкома РФС.

Дата и время проведения матча будут определены позднее. Гостевая квота будет отменена, на матч смогут попасть только болельщики «Зенита» в количестве не более 10% от вместимости стадиона.

Ранее сообщалось, что в матчах Кубка командам разрешат проводить по пять замен - по три в течение матча и по две в перерыве.


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Теги: 
футбол  РФС  Кубок России по футболу 

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