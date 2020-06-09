9 июня. Mossovetinfo.ru – Полуфинальный матч Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, советующее решение было принято 9 июня на заседании Исполкома РФС.



Дата и время проведения матча будут определены позднее. Гостевая квота будет отменена, на матч смогут попасть только болельщики «Зенита» в количестве не более 10% от вместимости стадиона.



Ранее сообщалось, что в матчах Кубка командам разрешат проводить по пять замен - по три в течение матча и по две в перерыве.