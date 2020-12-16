16 декабря. Mossovetinfo.ru - В работе мессенджера Telegram снова произошел сбой, сообщает портал Downdetector со ссылкой на сообщения пользователей.
По данным портала, в России, на Украине, в Белоруссии, ряде других стран Европы, а также в странах Ближнего Востока, пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру.
Администрация Telegram в своем аккаунте в Twitter сообщили, что знают о проблеме и работают над ее устранением.
Это уже второй сбой в работе Telegram за сутки. Ранее сообщалось о сбое в работе Telegram, а также еще одного мессенджера - WhatsApp и видеохостинга Youtube.
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