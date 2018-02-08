Порносайты наиболее заражены скрытыми программами для майнинга

12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Браузерный майнинг, когда устройства простых посетителей сайтов используются для добычи криптовалюты (преимущественно без ведома самих пользователей), особенно развит на порносайтах, сообщили исследователи 360Netlab. Об этом сообщается в опубликованной в официальном Twitter 7 февраля 2018 года исследователи 360Netlab статистике. Также майнинг-программы часто скрываются в рекламных страницах и на сайтах для онлайн-просмотров сериалов.



Криптоджекингом в настоящее время занимается 241 сайт из 100 000 самых популярных в интернете ресурсов, по данным Alexa. Всего в ходе исследования обнаружили 629 ресурсов со встроенными майнерами.



Для проведения исследования эксперты использовали инструмент DNSMon, который помогает отслеживать связи между доменными именами.