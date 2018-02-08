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Другое
12.02.2018, 09:42
Порносайты наиболее заражены скрытыми программами для майнинга
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Браузерный майнинг, когда устройства простых посетителей сайтов используются для добычи криптовалюты (преимущественно без ведома самих пользователей), особенно развит ...
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Другое
09.02.2018, 12:19
«Яндекс» создал собственный продюсерский центр для участия в кинопроизводстве
9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Яндекс» создал собственный продюсерский центр который будет «финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве», помогать в продвижении фильмов разных жанров. Об эт...
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Другое
08.02.2018, 23:35
Goldman Sachs прогнозирует обнуление биткоина
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Инвесторам в криптовалюты следует приготовиться к тому, рынок криптовалют, потерявший за месяц почти 500 миллиардов долларов, может ждать еще более страшное падение и ц...