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Другое     10.04.2019 11:58

Посещаемость футбольных матчей в России выросла на 30%

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Теги:  футбол  посещаемость  ЧМ-2018 

10 апреля. Mossovetinfo.ru –После чемпионата мира по футболу посещаемость футбольных матчей в России выросла на 30%, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании коллегии Минспорта РФ.

В качестве примера Голодец привела Ростов-на-Дону, где средняя посещаемость матчей составляет 28 тысяч человек. Вице-премьер назвала такой уровень посещаемости «небывалым».

Чемпионат мира по футболу прошел летом 2018 года в 11 городах России. Специально для чемпионата в стране были построены новые стадионы в Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, и других городах, были реконструированы стадион в Екатеринбурге и большая спортивная арена стадиона «Лужники».


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Карта места

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Теги: 
футбол  посещаемость  ЧМ-2018 

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