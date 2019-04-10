10 апреля. Mossovetinfo.ru –После чемпионата мира по футболу посещаемость футбольных матчей в России выросла на 30%, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании коллегии Минспорта РФ.
В качестве примера Голодец привела Ростов-на-Дону, где средняя посещаемость матчей составляет 28 тысяч человек. Вице-премьер назвала такой уровень посещаемости «небывалым».
Чемпионат мира по футболу прошел летом 2018 года в 11 городах России. Специально для чемпионата в стране были построены новые стадионы в Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, и других городах, были реконструированы стадион в Екатеринбурге и большая спортивная арена стадиона «Лужники».
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