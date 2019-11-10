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Другое     10.11.2019 12:03

Посольство США не дает визы футболистам «Спартака»

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Теги:  ФК Спартак  футбол  спорт 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – Посольство США не дает визы футбольному клубу «Спартак», который планировал полететь в январе 2020 года во Флориду для участия в товарищеский турнир.

Как сообщает telegram-канал «Ложа прессы», за 2,5 месяца американское консульство так и не назначило даты собеседований. В связи с этим «Спартак» решил отказаться от участие в турнире.

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Теги: 
ФК Спартак  футбол  спорт 

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