Предпринимателей позвали торговать в городские парки Москвы

23 января. Mossovetinfo.ru - На февраль 2018 года Департаментом города Москвы по конкурентной политике выставлено на аукционы право торговли в нестационарных торговых объектах четырех парках столицы - Бабушкинский, Усадьба Воронцово, музее-заповеднике «Коломенское» и Сад им. Баумана, сообщили ИА «Моссовет» в отделе по связям с общественностью и СМИ Департамента города Москвы по конкурентной политике.



«Назначение 82 торговых объектов различное. В 35 объектах разместятся точки общественного питания, в 20 предприниматели смогут торговать мороженым, в 14 – выпечкой и кондитерскими изделиями. Несколько киосков предназначены для продажи сувениров, детских игрушек, пунктов проката», - отмечается в сообщении.



Начальная стоимость права торговли в павильоне «Прокат» в парке «Сад культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана» составляет 99 тысяч рублей, торговый автомат «Общественное питание» там же стартует с 2 640 рублей, киоск «Кондитерские, выпечные изделия» в Коломенском – от 9 тысяч рублей.



Ознакомиться с документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы, выбрав категорию «Нестационарные объекты».

