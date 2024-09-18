14 октября — Mossovetinfo.ru — Информационное агентство Синьхуа в понедельник опубликовало доклад аналитического ц...

9 октября — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции США рассматривает возможность обращения к федеральному судье с ...

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров, которые...