14 октября — Mossovetinfo.ru — Информационное агентство Синьхуа в понедельник опубликовало доклад аналитического центра, в котором отмечаются проблемы и риски для медиаиндустрии, вызванные ненадлежащим использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Доклад под названием «Ответственность и миссия средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта» был опубликован аналитическим центром при информационном агентстве Синьхуа во время проходящего 6-го Всемирного медиа-саммита в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
В докладе говорится, что ненадлежащее использование ИИ способствовало широкомасштабному производству и распространению дезинформации, подрывая общественное доверие, которое имеет важное значение для новостных организаций, и вызывая глобальный кризис доверия к информационному ландшафту.
В нем также отмечается, что повсеместное использование искусственного интеллекта для распространения информации внесло значительные изменения в мировое общественное мнение.
Присущие данным и алгоритмам искажения в сочетании с феноменом «пузыря фильтров» создают проблемы для независимого, рационального и здорового когнитивного развития и формирования ценностей, говорится в докладе.
Кроме того, документ содержит предупреждение о растущих рисках манипулирования общественным мнением и ведения информационной войны с помощью ИИ.
В нем также подчеркивается, что при поддержке ИИ методы манипулирования общественным мнением постоянно развиваются, а инструменты постоянно совершенствуются, что приводит к еще более сложной и непрозрачной экосистеме общественного мнения.
В сегодняшнем мире, где искусственный интеллект (ИИ) уже меняет облик медиасферы, важно объединять усилия для того, чтобы использовать эти возможности для общего блага. Об этом заявил в понедельник генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов, выступая на церемонии открытия 6-го Всемирного медиа-саммита
в городе Урумчи (адм. центр Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай).