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Другое     14.10.2024 12:11

При поддержке ИИ методы манипулирования общественным мнением постоянно развиваются — Доклад Синьхуа

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Теги:  Синьхуа  доклад  аналитика  искусственный интеллект  контент  генерация  Китай  форум  СМИ  медиа-саммит 

14 октября — Mossovetinfo.ru — Информационное агентство Синьхуа в понедельник опубликовало доклад аналитического центра, в котором отмечаются проблемы и риски для медиаиндустрии, вызванные ненадлежащим использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Доклад под названием «Ответственность и миссия средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта» был опубликован аналитическим центром при информационном агентстве Синьхуа во время проходящего 6-го Всемирного медиа-саммита в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

В докладе говорится, что ненадлежащее использование ИИ способствовало широкомасштабному производству и распространению дезинформации, подрывая общественное доверие, которое имеет важное значение для новостных организаций, и вызывая глобальный кризис доверия к информационному ландшафту.

В нем также отмечается, что повсеместное использование искусственного интеллекта для распространения информации внесло значительные изменения в мировое общественное мнение.

Присущие данным и алгоритмам искажения в сочетании с феноменом «пузыря фильтров» создают проблемы для независимого, рационального и здорового когнитивного развития и формирования ценностей, говорится в докладе.

Кроме того, документ содержит предупреждение о растущих рисках манипулирования общественным мнением и ведения информационной войны с помощью ИИ.

В нем также подчеркивается, что при поддержке ИИ методы манипулирования общественным мнением постоянно развиваются, а инструменты постоянно совершенствуются, что приводит к еще более сложной и непрозрачной экосистеме общественного мнения.

В сегодняшнем мире, где искусственный интеллект (ИИ) уже меняет облик медиасферы, важно объединять усилия для того, чтобы использовать эти возможности для общего блага. Об этом заявил в понедельник генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов, выступая на церемонии открытия 6-го Всемирного медиа-саммита в городе Урумчи (адм. центр Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай).

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Теги: 
Синьхуа  доклад  аналитика  искусственный интеллект  контент  генерация  Китай  форум  СМИ  медиа-саммит 

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