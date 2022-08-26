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Другое     26.08.2022 08:13

Приостановить действие упрощенного визового режима с Россией предложит ЕС Чехия - Bloomberg

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Теги:  ЕС  Россия  визы 

26 августа, Mossovetinfo.ru - Правительство Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС поочередно, предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.

«Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться», — пишет Bloomberg.

В последнее время некоторые европейские страны выступают с призывами запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенской зоны. Россиянам, путешествующим в Европейский союз, придется платить больше и преодолевать дополнительную бюрократию, чтобы получить краткосрочную визу, согласно компромиссному решению, направленному на смягчение разногласий государств-членов относительно того, как далеко должны заходить ограничения. Визовый кодекс ЕС не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз.

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Теги: 
ЕС  Россия  визы 

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