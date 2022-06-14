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Другое     14.06.2022 11:03

Приостановлены торги швейцарским франком на Мосбирже

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Теги:  Мосбиржа  валюта  торги 

14 июня, Mossovetinfo.ru - На валютном рынке Московской биржи с 14 июня 2022 года затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке приостанавливаются торги по данной валют, сообщила биржа.

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

В то же время на других финансовых рынках отмечается обвал бирж в США, и обвал крипторынка. Индекс доллара превысил 105 пунктов впервые почти за 20 лет, а крипторынок стремительно падает вслед за биткоином. Многие эксперты отмечают, что фондовые биржи США упали из-за опасений вокруг рецессии. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, что является максимальным показателем с 1981 года.

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Теги: 
Мосбиржа  валюта  торги 

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