Приостановлены торги швейцарским франком на Мосбирже

14 июня, Mossovetinfo.ru - На валютном рынке Московской биржи с 14 июня 2022 года затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке приостанавливаются торги по данной валют, сообщила биржа.



Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.



В то же время на других финансовых рынках отмечается обвал бирж в США, и обвал крипторынка. Индекс доллара превысил 105 пунктов впервые почти за 20 лет, а крипторынок стремительно падает вслед за биткоином. Многие эксперты отмечают, что фондовые биржи США упали из-за опасений вокруг рецессии. Инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, что является максимальным показателем с 1981 года.