9 мая. Mossovetinfo.ru – Продажи новых автомобилей на российском авторынке резко сократились в связи с закрытием автосалонов и режимом самоизоляции из-за коронавируса, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат Инфо».
В апреле в России было продано 53,3 тысячи легковых автомобилей, что на 64,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
Всего с начала года на российском авторынке было продано 422,2 тысячи автомобилей, что на 9,6% ниже, чем в январе-апреле предыдущего года.
Также сообщается, что на рынке коммерческих автомобилей (фургоны, грузовики, микроавтобусы массой до 3,5 тонн) с января по апрель было продано 5154 автомобиля, что на 42,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
В сегменте большегрузных грузовых автомобилей в апреле было продано 4,6 тысячи машин, что на 33% меньше, чем в апреле 2019 года, а всего с начала года было продано 21,3 тысячи таких автомобилей – на 11,4% меньше, чем годом ранее.
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