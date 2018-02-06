Продолжается обвал курса биткойна – курс опускался ниже $6 тысяч

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Продолжается обвал курса биткойна, вызванный многими причинами, в том числе неоднократными похищениями хаккеров криптовалюты с бирж.



Курс криптовалюты биткойн опускался во вторник ниже $6 тысяч - до $5 995,58.



По информации порталов, транслирующих в реальном времени курс биткойна с бирж, на 11:00 -11:30 мск курс биткоина торгуется в районе 6.04 – 6.1 за биткойн.