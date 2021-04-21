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Другое     21.04.2021 09:58

Проект европейской футбольной Суперлиги приостановлен

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Теги:  футбол  Суперлига  приостановка 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Представители Суперлиги официально объявили о приостановке проекта, с соответствующим заявлением выступила пресс-служба проекта.

В воскресенье, 18 апреля 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Планировалось, что в Суперлиге будет выступать 20 команд, из которых 15 будут иметь постоянное место.

Проект вызвал жесткую реакцию УЕФА и ФИФА, президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что игроки, которые будут играть в матчах Суперлиги, не смогут выступать за свои национальные сборные на чемпионатах мира и Европы. Против проекта выступили также национальные федерации и болельщики.

Кроме того, немецкая «Бавария» и французский ПСЖ, которых планировалось привлечь к участию в проекте, объявили, что не будут принимать участия в Суперлиге.

В результате 6 английских клубов заявили о том, что выходят из проекта.

В заявлении Суперлиги указано, что английские клубы покинули проект под давлением. При этом, выражается уверенность в том, что текущее положение дел в европейском футболе необходимо изменить.

Также сообщается, что несмотря на приостановку Суперлиги, организаторы намерены принять меры по преобразованию проекта.

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Теги: 
футбол  Суперлига  приостановка 

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