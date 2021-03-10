Проект реформы Лиги чемпионов могут утвердить в ближайшие две недели

10 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли рассказал о предстоящей реформе Лиги чемпионов УЕФА, а также заявил на генеральной ассамблее организации, что проект реформы может быть согласован уже в ближайшие пару недель. С большой долей вероятности нововведения вступят в силу в 2024 году.



Аньелли сообщил, что ЕСА одобрила вариант, согласности которому 36 участников проведут между собой по 10 матчей по швейцарской системе. Это значит, что пары соперников, начиная со второго тура, будут формироваться так, чтобы между собой играли команды с максимально близкими показателями. То есть клубы не будут заранее знать, с кем будут играть в следующем туре (кроме первого). Вопрос о том, кому достанутся четыре дополнительных места, на данный момент обсуждается.



После проведения реформы топ-клубы будут чаще играть между собой уже в групповом этапе, а значит матчи будут смотреть больше людей.



В плей-офф Лиги чемпионов выйдет 8 лучших клубов из 36, еще 16 клубов образуют пары и сыграют между собой за выход в 1/8 финала турнира. Такая схема проведения турнира ранее была одобрена со стороны УЕФА.



Кроме того, обсуждается вариант сокращения внутренних матчей. По мнению Аньелли, идеальный представляется вариант, при котором на два матча во внутренних турнирах приходится одна еврокубковая встреча. «20 команд для поддержания конкурентного баланса в национальных чемпионатах – это слишком много», — отмечает Аньелли.



Реформа Лиги чемпионов предполагает не только изменение схемы проведения турнира. Например, предлагается ограничить или полностью запретить переходы футболистов между клубами, которые играют в Лиге чемпионов. Эти ограничения предлагается ввести для того, чтобы трансферы в десятки и сотни миллионов евро ушли в прошлое или были скорее исключением, чем правилом. Кроме того, небольшие клубы получат больше шансов на усиление за реальные деньги.



Клубы также обсуждают возможность подписать европейское коллективное соглашение, которое позволит реагировать кризисные ситуации с меньшими потерями. В частности, предлагается ввести потолок зарплат и ограничить комиссии агентов. Также идут разговоры об изменении правил финансового fair play.