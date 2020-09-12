Проходит конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленину на Красной площади

12 сентября. Mossovetinfo.ru -Союз архитекторов России проводит всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленину. Об этом сообщает пресс-служба союза.



Приём заявок осуществляется до 19 октября. "Лучшие работы будут экспонироваться с 11 по 13 ноября в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке Выставочного комплекса «Гостиный двор», а в заключительный день события, 13 ноября, будут объявлены победители конкурса", - отмечается в сообщении о конкурсе.



Организаторы представляют целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал Музея русской архитектуры на улице Воздвиженка.



Цель конкурса – создать банк идей по ре-использованию Мавзолея - безусловного шедевра архитектуры ХХ века.



В Жюри конкурса приглашены: министр культуры РФ О.Б. Любимова; директор Музеев Кремля Е.Ю. Гагарина; заместитель директора Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева И.В. Чепкунова; политический деятель, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов; действительный член Международной академии архитектуры, кандидат архитектуры И.М. Коробьина; писатель, политический и общественный деятель А.А. Проханов; писатель, культуролог, один из основателей движения «Архнадзор» Р.Э. Рахматуллин; кинорежиссёр, общественный деятель А.Н. Сокуров; президент Союза архитекторов России Н.И. Шумаков.