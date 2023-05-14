Публикации фейков о Китае не помогут США прикрыть то, что они хакерская империя - МИД КНР

25 мая — Mossovetinfo.ru — Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, и очевидно, что коллективная акция альянса Пяти глаз по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах, — заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Мао Нин, комментируя сообщения о том, что китайская хакерская группировка якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США, отметила, что сообщения с этой информацией одновременно опубликовали Агентство национальной безопасности США и аналогичные организации в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.



По ее словам, очевидно, что это коллективная акция альянса Пяти глаз по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах. Альянс Пять глаз - самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - самая большая в мире хакерская организация, и иронично что они совместно публикуют фейковую информацию, —заявила Мао Нин.