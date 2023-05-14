 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     25.05.2023 11:44

Публикации фейков о Китае не помогут США прикрыть то, что они хакерская империя - МИД КНР

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МИД КНР  КНР  Китай  США  хакеры  мнение  акция  альянс  пять глаз 

25 мая — Mossovetinfo.ru — Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, что США - хакерская империя, и очевидно, что коллективная акция альянса Пяти глаз по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах, — заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Мао Нин, комментируя сообщения о том, что китайская хакерская группировка якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США, отметила, что сообщения с этой информацией одновременно опубликовали Агентство национальной безопасности США и аналогичные организации в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

По ее словам, очевидно, что это коллективная акция альянса Пяти глаз по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах. Альянс Пять глаз - самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США - самая большая в мире хакерская организация, и иронично что они совместно публикуют фейковую информацию, —заявила Мао Нин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МИД КНР  КНР  Китай  США  хакеры  мнение  акция  альянс  пять глаз 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:31 Власть Признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье попросила прокуратура

11:44 Другое Публикации фейков о Китае не помогут США прикрыть то, что они хакерская империя - МИД КНР

10:09 Общество Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере

09:57 Происшествия Уголовное дело возбудили после ДТП в Черемушках со скорой помощью - скончался фельдшер

09:32 Город (Москва и область) Доходный дом Шугаевой на Садовой-Самотечной улице капитально отремонтируют

Актуальные материалы

17:03 Город (Москва и область) Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru