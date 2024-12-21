Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Григорьеву

11 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву с позывным Тута из Якутии, который победил боевика Вооруженных сил Украины в рукопашном бою. Соответствующий указ опубликован 11 января на официальном сайте Кремля.



«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе.



В соцсетях в начале года широко разошлось видео рукопашного боя в котором Григорьев одолел боевика ВСУ в жесткой рукопашной схватке. Видео было сделано осенью прошлого года в селе Трудовое в ДНР.



Бой произошел после украинской атаки дронами и, помимо видеорегистратора на боевике ВСУ, - снимался с дрона. Тута вместе с сослуживцем должен был установить российский флаг в Трудовом. Украинский боевик пытался склонить бойца сдаться в плен, однако Григорьев вступил с ним в схватку и использовал нож. Военному ВС РФ удалось одолеть противника, который после схватки назвал его лучшим воином в мире и попросил оставить его перед смертью - дать «уйти спокойно».



После схватки Григорьеву пришлось еще шесть дней выживать в одиночку. После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.



Позднее Тута рассказал о том, что он и украинский боевик понимали, что из боя живым выйдет только один. По его словам, военный ВСУ был гораздо выше и крупнее его. Тута поблагодарил своих инструкторов за хорошую боевую подготовку. Само видео целиком он посмотреть не смог, так как ему очень трудно это вспоминать.