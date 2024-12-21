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Другое     11.01.2025 17:58

Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Григорьеву

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Теги:  Герой России  Григорьев  Тута 

11 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву с позывным Тута из Якутии, который победил боевика Вооруженных сил Украины в рукопашном бою. Соответствующий указ опубликован 11 января на официальном сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе.

В соцсетях в начале года широко разошлось видео рукопашного боя в котором Григорьев одолел боевика ВСУ в жесткой рукопашной схватке. Видео было сделано осенью прошлого года в селе Трудовое в ДНР.

Бой произошел после украинской атаки дронами и, помимо видеорегистратора на боевике ВСУ, - снимался с дрона. Тута вместе с сослуживцем должен был установить российский флаг в Трудовом. Украинский боевик пытался склонить бойца сдаться в плен, однако Григорьев вступил с ним в схватку и использовал нож. Военному ВС РФ удалось одолеть противника, который после схватки назвал его лучшим воином в мире и попросил оставить его перед смертью - дать «уйти спокойно».

После схватки Григорьеву пришлось еще шесть дней выживать в одиночку. После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.

Позднее Тута рассказал о том, что он и украинский боевик понимали, что из боя живым выйдет только один. По его словам, военный ВСУ был гораздо выше и крупнее его. Тута поблагодарил своих инструкторов за хорошую боевую подготовку. Само видео целиком он посмотреть не смог, так как ему очень трудно это вспоминать.

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Теги: 
Герой России  Григорьев  Тута 

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