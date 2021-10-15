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Другое     15.10.2021 13:44

Путин заявил, что трудовые мигранты должны знать русский язык

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Теги:  Владимир Путин  мигранты  СНГ  русский язык 

15 октября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ заявил, что трудовые мигранты, которые приезжают в Россию, должны как минимум знать русский язык и понимать, что такое Россия.

«Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России. Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия», - приводит слова Путина ТАСС.

По мнению президента России, русский язык является объединяющей силой для стран СНГ и скрепляет цивилизационное пространство. Знание языка поможет мигрантам не только зарабатывать деньги, но и жить в России полноценной жизнью.

Путин напомнил, что в 2023 году в станах СНГ решено провести Год русского языка как языка межнационального общения. Президент выразил надежду, что это поможет популяризации русской культуры, повысит статус русского языка и «будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран - участниц Содружества».

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Теги: 
Владимир Путин  мигранты  СНГ  русский язык 

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