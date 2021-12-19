 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Другое     19.12.2021 09:15

Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  омикрон-штамм  коронавирус  исследование  симптомы 

19 декабря. Mossovetinfo.ru - Учёные назвали потерю аппетита одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает британская газета Daily Express, используя самые последние данные из Лондона, где распространенность омикрона выше, чем в других регионах Великобритании, и где ученые ZOE data проанализировали данные о симптомах положительных случаев, зарегистрированных в исследовании ZOE COVID, и сравнили с данными с начала октября, когда доминировала Дельта.

Анализ показал, что только 50 процентов людей испытывали классические три симптома лихорадки, кашля или потери обоняния или вкуса. Среди неклассических симптомов, о которых сообщалось, была потеря аппетита.

В исследовании отмечено топ-5 симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы:
насморк,
головная боль,
усталость,
чихание
боль в горле.

В Великобритании обнаружено 24,9 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом, причем 10 тыс. из них - за последние сутки.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
омикрон-штамм  коронавирус  исследование  симптомы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

13:39 Общество Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 19 декабря

20:33 В России Россия предлагает оформить гарантии безопасности со стороны США и НАТО

14:33 В России ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

07:46 Другое Темпы распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире пугают - глава Роспотребнадзора

Актуальные материалы

13:39 Общество Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 19 декабря

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

15:41 Общество В Москве на следующей неделе ожидаются 20-градусные морозы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

14:38 Город (Москва и область) Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

09:30 Другое «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru