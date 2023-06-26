08:51 Другое Развитие искусственного интеллекта может привести к «вымиранию» человечества - специалисты по ИИ
08:06 Власть Госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту, необходимо наказать - председатель Госдумы
07:19 Город (Москва и область) В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - Собянин27 Июня
15:51 Общество Бахрушинский театральный музей и Российская государственная библиотека для молодёжи заключили соглашение о партнерстве
14:34 Власть Глава Росгвардии Золотов: в Москве любые провокации, несущие угрозу, будут подавлены
14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну
13:48 В России Обращение Путина к силовикам на Соборной площади - Кремль разместил видео, стенограмма публикуется
11:05 Город (Москва и область) О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам
09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев
09:04 Власть Индексировать пенсии пять раз до апреля 2026 года предложил Минтруд
Эксперты сравнивают ИИ с внезапным прибытием на нашу планету высшей инопланетной расы.- «Вы понятия не имеете, что они собираются делать»
Ранее с таким же предложением выступил первый зам. председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев
Сервисами ИИ пользуются более 1,5 тыс. рентгенологов из 150 медучреждений Москвы. К эксперименту присоединяются коллеги и из других регионов.
Одним из первых таких проектов станет уникальная выставка фотографий из собрания Бахрушинского музея
В Росгвардию будут вводиться тяжелые вооружения, танки, этот вопрос обсуждался с президентом РФ
Путин: "Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически, остановили гражданскую войну"
Путин отметил, что во время попытки вооружённого мятежа 24 июня в непростой ситуации военные и силовики действовали чётко и слаженно
Меняются маршруты общественного транспорта в районе мечетей 27 - 28 июня 2023 года - Курбан-байрам
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Гусев отправил письмо в Росавиацию
Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов
Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график.
14:34 Власть Глава Росгвардии Золотов: в Москве любые провокации, несущие угрозу, будут подавлены
14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну
11:05 Город (Москва и область) О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам
09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев
11:40 Город (Москва и область) На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля
09:46 В мире МИД Израиля планирует выразить протест дипмиссии Украины после резкой критики