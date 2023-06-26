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28 Июня

08:51 Другое Развитие искусственного интеллекта может привести к «вымиранию» человечества - специалисты по ИИ

08:06 Власть Госслужащих, которые покинули страну в трудную минуту, необходимо наказать - председатель Госдумы

07:19 Город (Москва и область) В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - Собянин

27 Июня

15:51 Общество Бахрушинский театральный музей и Российская государственная библиотека для молодёжи заключили соглашение о партнерстве

14:34 Власть Глава Росгвардии Золотов: в Москве любые провокации, несущие угрозу, будут подавлены

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

13:48 В России Обращение Путина к силовикам на Соборной площади - Кремль разместил видео, стенограмма публикуется

11:05 Город (Москва и область) О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам

09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев

09:04 Власть Индексировать пенсии пять раз до апреля 2026 года предложил Минтруд

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Актуальные материалы

14:34 Власть Глава Росгвардии Золотов: в Москве любые провокации, несущие угрозу, будут подавлены

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

11:05 Город (Москва и область) О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам

09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев

11:40 Город (Москва и область) На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание по будням с 19:00 до 6:00 с 30 июня по 27 июля

09:46 В мире МИД Израиля планирует выразить протест дипмиссии Украины после резкой критики

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