РФС назвал имя нового главы департамента судейства

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Португалец Виктор Мелу Перейра назначен руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщил на пресс-конференции глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.



64-летний Перейра - бывший арбитр ФИФА и УЕФА. Ране он уже руководил судейством в Греции и Чехии. Контракт с ним заключен на два года с возможностью пролонгации.



На посту руководителя департамента судейства Перейра сменит венгра Виктора Кашшаи, который возглавлял департамент с 9 января 2020 года по 13 сентября 2021 года.