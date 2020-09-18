18 сентября. Mossovetinfo.ru - Комитет Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками принял решение официально вернуть на стадионы гостевые сектора, решение было принято на заседании комитета в четверг, 18 сентября.



Согласно принятому решению, болельщикам гостей будут выделять 10% от общего числа продаваемых на матч билетов, на стадионах для болельщиков команд-гостей выделяются отдельные сектора.



Решение распространяется на матчи РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России.



Гостевые сектора на стадионах во время проведения футбольных матчей были временно отменены из-за пандемии коронавируса.