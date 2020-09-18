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Другое     18.09.2020 11:15

РФС разрешил открыть на стадионах гостевые сектора

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Теги:  футбол  РФС  болельщики 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Комитет Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками принял решение официально вернуть на стадионы гостевые сектора, решение было принято на заседании комитета в четверг, 18 сентября.

Согласно принятому решению, болельщикам гостей будут выделять 10% от общего числа продаваемых на матч билетов, на стадионах для болельщиков команд-гостей выделяются отдельные сектора.

Решение распространяется на матчи РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России.

Гостевые сектора на стадионах во время проведения футбольных матчей были временно отменены из-за пандемии коронавируса.


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Теги: 
футбол  РФС  болельщики 

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