18 сентября. Mossovetinfo.ru - Комитет Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками принял решение официально вернуть на стадионы гостевые сектора, решение было принято на заседании комитета в четверг, 18 сентября.
Согласно принятому решению, болельщикам гостей будут выделять 10% от общего числа продаваемых на матч билетов, на стадионах для болельщиков команд-гостей выделяются отдельные сектора.
Решение распространяется на матчи РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России.
Гостевые сектора на стадионах во время проведения футбольных матчей были временно отменены из-за пандемии коронавируса.
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