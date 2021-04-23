Рок-фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет на новом месте

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Рок-фестиваль нашествие в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа на новом месте, сообщает оргкомитет фестиваля.



В 2021 году фестиваль пройдет в подмосковном Серпухове. Ранее фестиваль много лет проходил в Тверской области.



Управляющий фестивалем «Нашествие» Евгения Киселева отметила, что проведение фестиваля в Серпухове стало частью долгосрочной стратегии развития фестиваля.



Также сообщается, что фестиваль будет проводиться с учетом всех профилактических и санитарно-эпидемиологических мер, а также дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса.



