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Другое
27.04.2021, 17:47
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет на новом месте
27 апреля. Mossovetinfo.ru — Рок-фестиваль нашествие в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа на новом месте, сообщает оргкомитет фестиваля. В 2021 году фестиваль пройдет в подмосковном Серпух...
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Другое
26.04.2021, 18:30
Дополнительных площадок на Ураза-байрам 13 мая в Москве не будет
26 апреля. Mossovetinfo.ru — Дополнительных площадок в Москве 13 мая во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам не будет, праздничная молитва пройдет в четырех мечетях, сообщил глава ...
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Другое
23.04.2021, 17:36
Сайт РЖД «упал» после появления информации о нерабочих днях с 1 по 10 мая
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Сайт РЖД работает со сбоями после объявления «длинных» выходных в мае, сообщается в Telegram-канале РЖД. «Единовременно произошёл резкий рост поисковых запросов и пр...