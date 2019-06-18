18 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты Роскачества совместно со специалистами Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) составили новый рейтинг лучших смартфонов, доступных на рынке, сообщается на официальном сайте ведомства.



Рейтинг составлялся на основе 231 параметра. При этом специалисты рекомендуют не сбрасывать со счетов модели смартфонов, которые не попали в итоговую десятку рейтинга. Очень часто рейтинги различаются на доли сотых, и для кого-то из потребителей по соотношению «цена – качество» самым приемлемым может оказаться смартфон, который не попал в топ-10.



По итогам исследования тройку лидеров составили модели компании Samsung: Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.



В десятку лучших смартфонов на рынке вошли также: iPhone XS Max, Huawei P30, Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.