26 января. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав ООО «КХЛ-Маркетинг» на трансляции телеканалов «КХЛ» и «КХЛ HD». Об этом сообщается на сайте КХЛ.



В настоящий момент «пиратские» трансляции телеканалов прекратили 62 интернет-ресурса, ограничен доступ к страницам 16 сайтов.



Ожидается прекращение трансляций еще на 32 сайтах. Решения об ограничении доступа к пиратским интернет-ресурсам принимает Московский городской суд.