Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     10.05.2020 15:23

Роскомос подтвердил разрушение баков российской ракеты на орбите

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роскосмос  взрыв 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Роскосмос подтвердил разрушение блока баков российской ракеты на орбите, сообщение опубликовано на официальном сайте корпорации.

«Подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время уточняется количество образовавшихся обломков, уточняются их орбиты.

Ранее о взрыве в космосе блока баков российского разгонного блока «Фрегат-СБ» сообщили американские ВВС.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роскосмос  взрыв 

Возврат к списку

Лента новостей

15:23 Другое Роскомос подтвердил разрушение баков российской ракеты на орбите

13:33 Город (Москва и область) В Подмосковье пока не будут штрафовать за нарушение «масочного» режима

13:20 В России До конца года россиян ждут еще одни «длинные» выходные

13:07 В мире В США сообщили о взрыве в космосе бака российской ракеты

12:17 Другое Facebook назвал причину удаления фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Актуальные материалы

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru