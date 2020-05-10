10 мая. Mossovetinfo.ru – Роскосмос подтвердил разрушение блока баков российской ракеты на орбите, сообщение опубликовано на официальном сайте корпорации.



«Подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что в настоящее время уточняется количество образовавшихся обломков, уточняются их орбиты.



Ранее о взрыве в космосе блока баков российского разгонного блока «Фрегат-СБ» сообщили американские ВВС.