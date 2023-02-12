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Другое     12.02.2023 07:44

«Роскосмос» о разгерметизации в грузовом корабле «Прогресс МС-21»

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Теги:  Роскосмос  Прогресс МС-21  разгерметизация 

12 февраля. Mossovetinfo.ru - Зафиксирована разгерметизация в грузовом корабле «Прогресс МС-21», расстыковка которого от Международной космической станции планируется на 18 февраля, сообщает сайт «Роскосмоса» со ссылкой на специалистов подмосковного Центра управления полетами и телеметрическую информацию.

«Переходной люк в корабль закрыт, таким образом «Прогресс МС-21» изолирован от общего объема станции. Все запланированное к удалению оборудование уже находится в корабле. Причины разгерметизации в нем выясняются", - отмечается в сообщении 11 февраля.

"Инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС грузового корабля «Прогресс МС-22» и не повлияет на дальнейшую программу полета станции", - отмечают в «Роскосмосе».

Также Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев рассказал о ситуации с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» на Международной космической станции.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожа на ту, что произошла с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» в середине декабря 2022 года», — отметил он.

По его словам, в настоящее время специалисты думают над тем, как детально осмотреть место утечки на радиаторе «Прогресса МС-21», чтобы выяснить причину ее появления.

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Теги: 
Роскосмос  Прогресс МС-21  разгерметизация 

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